Томичам покажут «Анатомию ткани»

9 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Во вторник, 15 февраля, в Центре культуры Томского государственного университета открывается выставка Омской Арт-резиденции в формате Art&Science «Анатомия ткани». Зрителям представят современные и исторические текстильные материалы в совершенно неожиданном ракурсе: увеличенные изображения ткани в 50, 100 и даже 1000 раз.

В 2021 году Омская Арт-резиденция (стратегический проект Омского государственного технического университета) начала развитие новых направлений гибридных форм искусства на стыке технологий и арт-компонента. В science-art-проектах почти всегда участвуют научные специалисты, которые консультируют художников. В июле 2021 года в рамках масштабного арт-проекта Omsk Fashion Weekend Омская Арт-резиденция открыла первый выставочный сайнс-арт проект на стыке искусства и технологий «Анатомия ткани» на площадке городского музея «Искусство Омска».

«Мы открываем для себя новые пути и формы экспозиционной работы. Было принято решение, что выставку необходимо развивать, масштабировать и показывать не только омичам, но и сделать большой передвижной выставочный сайнс-арт проект, которых в России и мире можно пересчитать по пальцам. Так и родилась идея транслировать синтезированное искусство из ОмГТУ в масштабе страны. Наша цель – стать трендсеттером проектов в формате «Art&Science», и мы начинаем идти к ней уже сегодня», - Валерий Лущиков, директор центра материальной культуры и дизайна ОмГТУ, менеджер проектов Омской Арт-резиденции, куратор проекта «Анатомия ткани».

Первую экспозицию передвижной выставки «Анатомия ткани» в начале октября увидели жители Калининграда. В ноябре проект отправился в Санкт-Петербург, а уже в декабре открылся в пространстве исторического особняка XVIII века - Дом культуры «Гайдаровец» в Москве. И теперь 15 февраля «Анатомия ткани» откроется в ЦК ТГУ, куда команду Омской Арт-резиденции ОмГТУ пригласили Институт культуры и искусств ТГУ и магистратура «Art&Science: Искусство. Дизайн. Технологии».

«Выбирая и надевая одежду, мы часто воспринимаем материал, из которого она сделана, как данность, ориентируясь лишь на визуальные и тактильные качества текстильного полотна. В Омской Арт-резиденции решили посмотреть на ежедневную рутину под другим углом», — говорится в сообщении.

За основу выставки взята историческая ретроспектива 25 образцов тканей, начиная с конца XIX века по настоящее время. От ручного ткачества в виде пестряди, шелка 1930-х, конопляной ткани до механически сотканных полотен и современных материалов — неопрена, денима, искусственной кожи, полиэстера и других.

Организаторы также в партнерстве с местным телеканалом записали аудиогид: надев наушники и наведя камеру смартфона на QR-код, гости услышат голос куратора проекта, члена Союза дизайнеров России Юлии Герасимовой. Она проведет авторскую экскурсию для всех желающих и познакомит с историей и особенностями исторического и современного текстиля.

На открытие выставки необходима регистрация по ссылке. Для посещения необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Омская Арт-резиденция — стратегический проект опорного вуза региона — ОмГТУ, созданный для формирования арт-повестки и объединения креативных индустрий города. За несколько лет команда Омской арт-резиденции организовала множество мероприятий различных направлений: мода, искусство, дизайн, урбанистика. Мы помогаем вывести творческую часть Омска на качественно новый уровень, предлагая локальным городским сообществам быть услышанными.

Кафедра «Дизайн костюма» ОмГТУ — знаменитая Омская школа дизайна костюма, из которой на протяжении нескольких десятилетий выходят одни из лучших профессионалов fashion-индустрии.

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