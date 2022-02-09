Томских матерей-одиночек приглашают принять участие в фотопроекте

9 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Валентина Половникова

Томичек, в одиночку воспитывающих своих детей, приглашают принять участие в социальном фотопроекте. Его организовала фотограф Валентина Половникова.

Своей инициативой Валентина хочет поддержать женщин, запечатлеть для них память материнства и показать, что они совершают невозможное.

«В России таких женщин насчитывается около пяти миллионов, а это почти треть всех семей. Только представьте, долги по алиментам превышают 150 миллиардов рублей! Моя мама и бабушка были в похожей ситуации, но к счастью все сложилось благополучно», — рассказала Валентина.

Все съемки проводятся на безвозмездной основе. К участию приглашаются женщины разного возраста, социального положения, фигуры, внешности и национальности с ребенком до года, которые по разным причинам остались без мужа. Съемки проходят дома у героинь в абсолютно любых условиях. Состояние жилья, ремонт, одежда и площадь не играют никакой роли.

Также для участия необходимо будет подписать модельный релиз, в котором участница даст согласие на публикацию ее фотографий и участие изображений в фотоконкурсах и выставках. Все это необходимо будет сопроводить небольшим рассказом о себе. Подробности можно узнать по телефону +79610982205 или написав в директ инстаграм-аккаунта Валентины Половниковой.

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