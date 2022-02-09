Томская область лидирует в Сибири по росту промышленности

9 февраля 2022 / Партнерский материал

Томская область вышла на первое место в Сибирском федеральном округе по темпам роста промышленности по итогам 2021 года. Об этом сообщил на отчетной пресс-конференции замгубернатора региона по экономике Андрей Антонов.

Как отмечается, индекс промышленного производства в регионе достиг 106,2%, что выше общероссийских показателей на 1%, а оборот промышленности превысил допандемийные показатели: если в 2019 году оборот промышленности Томской области составлял 439 млрд рублей, то по итогам 2021 года он был 496 млрд рублей, то есть вырос на 12%.

Второй год показывает рост обрабатывающая промышленность – в 2021 году она выросла на 11,5%. Рост в сфере пищевой промышленности составил 4,4%. Производство электронных и оптических изделий выросло на 5,8%, обработка древесины – на 20,2%, производство химических изделий – на 5,6%, нефтепродуктов – на 32,6%, резиновых и пластмассовых изделий – в 1,4 раза.

Как отметил президент Союза «МПО работодателей Томской области», объединяющего более 30 ведущих предприятий региона, Кирилл Новожилов, рост обусловлен пандемийным затишьем – на динамику повлияли в том числе отложенный спрос и отложенная инвестиционная активность.

«Ещё один немаловажный фактор – поскольку предприятия города Томска не относятся к сырьевому сектору, их вклад в общий рост промышленности – во многом результат их модернизации, внедрения новых технологий. Сегодня развитие возможно только при постоянном улучшении качества продукции, повышении уровня менеджмента. Товар должен соответствовать рынку – конкуренция сейчас очень высокая, не только внутри страны, но и общемировая, и томские предприятия полностью соответствуют этим требованиям, всё время находятся в тренде», – прокомментировал Кирилл Новожилов.

В то же время, как отметил президент Союза «МПО работодателей Томской области», предприятия продолжаются сталкиваться с рядом трудностей – это повышающая ставка кредитования, инфляция, постоянное удорожание сырьевых материалов. Однако темпы роста, которые демонстрирует томская промышленность, по словам Кирилла Новожилова, позволяют смотреть в будущее с оптимизмом.

Напомним, что в Союз «МПО работодателей Томской области» входит более 30 ведущих предприятий, заводов и вузов региона. Главные задачи партнёрства: содействие развитию трудовых ресурсов, активное участие в интеграции высшей школы, науки, промышленности и бизнеса, защита и продвижение интересов томских предприятий и тех, кто на них работает на региональном и федеральном уровнях.

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