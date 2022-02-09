Томские альпинисты завоевали 7 медалей на домашнем Чемпионате и первенстве России

Томские спортсмены стали обладателями 7 медалей разного достоинства на прошедших в Томске Чемпионате и первенстве России по альпинизму, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В состязаниях приняли участие альпинисты из Томской, Новосибирской, Тюменской, Кировской, Свердловской, Кемеровской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. Спортсмены боролись за медали в дисциплинах «ледолазание-трудность» и «ледолазание-скорость» в двух возрастных категориях — «юниоры\юниорки», «мужчины\женщины».

На чемпионате России Владислав Темерев занял второе место («ледолазание — трудность»), уступив лишь заслуженному мастеру спорта из Тюменской области Николаю Кузовлеву.

Среди юниоров и юниорок в дисциплине «ледолазание-скорость» томичка Анна Павлюк стала второй, Юлия Филатьева и Владислав Темерев завоевали по «бронзе». Т

Также Юлия Филатьева взяла «серебро» в дисциплине «трудность, а Владиславу Темереву и Анну Павлюк досталась «бронза».

Все призёры — спортсмены Томской федерации альпинизма, тренируются под руководством Елены Темеревой (объединение «Искра» и ДДЮ «Кедр»).

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