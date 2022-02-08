В Томской области полицейские изъяли у пенсионерки более 500 литров «кустарного» алкоголя

Томский Обзор / Фото: 8 февраля 2022 // Фото: vk.com/public_tomsk_police

В Стрежевом полицейские изъяли у 76-летней женщины более 500 литров алкогольной продукции, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Пожилая женщина организовала у себя дома по ул. Викулова производство и продажу спиртных напитков, изготовленных «кустарным способом». В ходе проведения проверочных мероприятий было изъято более полутоны алкогольной продукции на сумму более 80 тыс. рублей. Уточняется, что на вся эта продукция не не имела соответствующей документации на её продажу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.14.16 и ч.3 ст.14.17 КоАП РФ. Помимо конфискации продукции женщине грозит штраф.

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