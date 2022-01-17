Строительство Крапивинской ГЭС позволит восстановить судоходство по реке Томь в Кузбассе — власти региона

Томский Обзор / Фото: 8 февраля 2022 // Фото: 2gis.ru

Строительство Крапивинской ГЭС в Кемеровской области позволит восстановить судоходство в верхнем течении реки Томь, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина.

По его словам, речь идёт о возобновлении судоходства, в частности, на отрезке от Крапивинской ГЭС до Новокузнецка. Телегина поддержал и главный инженер проекта Крапивинской ГЭС АО «Ленгидропроект» Александр Жевлаков, отметивший, что строительство гидроузла «позволит экспериментировать с пассажирскими и грузовыми перевозками из Кемерово до города Новокузнецк».

Согласно продемонстрированной в ходе выступления презентации «Ленгидропроекта», «существенно улучшаются условия для восстановления пассажирских (включая экскурсионные) и грузоперевозок между населенными пунктами Новокузнецкого района».

В презентации отмечается, что уже около 10 лет в верхнем течении реки Томь (от устья реки Мрассу до посёлка Берёзовка в Крапивинском районе, в том числе, включает Новокузнецк) судоходство не осуществляется. «Из 5,5 месяцев навигационного периода — 1,5 месяца судоходство практически невозможно из-за ледовых явлений и высоких половодных расходов. До двух месяцев летне-осеннего периода — из-за чрезвычайно малых глубин на многочисленных перекатах (...) речной вокзал в Новокузнецке ликвидирован. (...) По р.Томь (на данном участке — ИФ) ходят маломерные суда, используемые в целях рекреации, охоты и любительского рыболовства», — отмечается в презентации. Уточняется, что данный участок относится к низшей — 7-й категории судового хода. Вместе с тем, в результате строительства Крапивинской ГЭС категория может быть увеличена до второй или третьей.

Кроме того, результатом строительства гидроузла, по данным «Ленгидропроекта» и по мнению властей Кузбасса, станет восстановление судоходства на участке протяженностью 300 км от Томска до пгт Крапивинский (Кемеровская область), включая города Юрга и Кемерово. Создание ГЭС также позволит добиться «исключения рисков нарушения судоходства в нижнем течении Томи», где, в частности, находится речной порт Томска.

Как сообщалось со ссылкой на материалы ОВОС завершения строительства ГЭС, подготовленных «Ленгидропроектом», в периоды летне-осеннего маловодья емкость Крапивинского водохранилища позволит обеспечить необходимый пропуск воды в объеме 600 куб. м/с даже при минимальных естественных расходах.

Сообщалось также, что минимально необходимой для речного судоходства считается глубина 2,5 м. Выше Томска такие глубины обеспечиваются только в период весеннего половодья. Специалисты «Ленгидропроекта» считают, что в среднем течении Томи возможно обеспечить гарантированную глубину от 2 м только при условии сочетания попусков из Крапивинского водохранилища и проведения дноуглубительных работ.

Вместе с тем, строительство ГЭС приведет к увеличению продолжительности ледостава в пределах Томской области, поскольку сроки начала ледостава ожидаются в пределах многолетних значений, а дата весеннего ледохода может быть сдвинута на 1-2 недели к более поздним срокам.

Строительство гидроузла со станцией мощностью 300 МВт на реке Томь началось еще в 1976 году, но в 1989 году, когда проект был выполнен примерно на 50%, строительство было приостановлено из-за проблем с финансированием, а также на фоне протестов экологов. В феврале 2020 года ПАО «РусГидро» (MOEX: HYDR) договорилось с правительством Кемеровской области о завершении проекта строительства Крапивинского гидроузла. Вместе с тем, осенью 2021 года о планах строительства Крапивинской ГЭС заявило En+ (MOEX: ENPG) Group, наметив сроки ввода на 2026–2027 годы. En+ тогда оценила реализацию проекта в 20 млрд рублей.

В свою очередь, согласно презентации, продемонстрированной в понедельник в ходе выступления Жевлакова, расчетная стоимость строительства ГЭС составляет 34,6 млрд рублей без НДС. Ранее стоимость завершения строительства ГЭС с использованием основного гидросилового и электротехнического оборудования концерна «Силовые машины» в ценах 2019 года была определена в 45,07 млрд рублей (с НДС, но без учета затрат по подготовке территории водохранилища).

Согласно презентации, установленная мощность ГЭС составит 345 МВт, годовая выработка электроэнергии — 1,9 млрд кВт.ч. Нормальный подпорный уровень (НПУ) ГЭС запланирован в 175 метров, полный объем водохранилища при НПУ — 10,251 куб. км. На ГЭС запланировано 3 гидроагрегата пропускной способностью 1,12 тыс. кубометров в секунду при расчетном напоре. Затапливаемая территория, согласно презентации, превысит 54 тыс. га (без учета поверхности водных объектов).

Напомним, в конце января стало известно, что планируется возобновление строительства Крапивинской ГЭС в Кемеровской области на реке Томи. Подготовленные «Ленгидропроект» материалы оценки воздействия проекта достройки на окружающую среду вынесены на публичные слушания, которые состоятся в феврале в ряде муниципалитетов Кемеровской области. Кроме того, в начале месяца бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев высказался против строительства Крапивинской ГЭС на Томи.

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