Команда «Томскнефти» — серебряный призёр Городского молодёжного турнира Стрежевого

27 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: Олег Монастырёв

В начале лета в Стрежевом в восемнадцатый раз прошел городской молодежный турнир. На этот раз в нем приняли участие девять команд: им предстояло преодолеть череду интеллектуальных, спортивных и общественно полезных этапов.

Как проходил турнир — рассказываем в нашем материале.

Участники турнира Фото: Олег Монастырёв

В этом году в турнире приняли участие девять команд, представляющих ключевые предприятия города. От каждого учреждения и предприятия были отобраны представители молодежного актива.

Первое мероприятие молодежного турнира стартовало еще до официального открытия: восьмого июня ребята собрались на большой субботник «Здоровая среда» у городской больницы. Сюда они пришли, надев удобную и подходящую случаю одежду и рабочие перчатки. На месте организаторы подготовили стартовые комплекты, в которые входило все необходимое для работы. Пройдя начальный инструктаж, участники команд на протяжении нескольких часов очищали территорию больницы от мусора и приводили её в порядок. Все собранное отправили в грузовик и вывезли на утилизацию.

Участники презентуют свои визитки Фото: Олег Монастырёв

Официальное открытие турнира состоялось 12 июня. В День России в зрительном зале ДИ «Современник» команды представили свои визитки — небольшие скетчи с песнями и танцами. Позже в этот же день стартовал первый соревновательный этап турнира. Шесть участников от каждой команды — по три мужчины и три женщины — выясняли, кто лучший в боулинге.

На этапах хаос-старта Фото: Олег Монастырёв

Следующая, пожалуй, самая зрелищная часть турнира — эстафета «Хаос-Старт», прошла в субботу, 15 июня, на стадионе «Нефтяник». Организаторы подготовили для участников 13 оригинальных этапов. Например, на одном из них «охотники» в огромных сапогах мчались к не менее огромной рогатке и метким выстрелом поражали мишень.

«ЮПИ-квиз» Фото: Олег Монастырёв

Поразмяв мышцы, участники турнира были готовы к следующему испытанию — «ЮПИ-квизу» — интеллектуальной игре по эпохе 80-90х. Участников ждали шесть туров: разминка, блиц, музыка, кино, «правда или ложь» и «потеряшка». В каждом из них присутствовали вопросы, связанные с тем периодом — от моды и сленга до политических событий. Для поддержания антуража участники оделись в стиле 80-90-х.

На «Игре» Фото: Олег Монастырёв

Заключительным этапом турнира стало юмористическое соревнование «Игра», напоминающее классический КВН. Команды подготовили номер в свободном стиле на тему «Год семьи». Участники не ограничивали себя — активно использовали все доступные средства, чтобы рассмешить полный зал ДИ «Современник».

В итоге судьи, в число которых вошли специалисты различных сфер — от культуры и образования до представителей общественности и молодежного парламента — определили победителей и призеров, а также выбрали лучших актера и актрису, шутку и номер.

Участники турнира получают награды Фото: Олег Монастырёв

По итогам насыщенного событиями турнира победу одержала команда «Высокая энергия», представляющая ООО «Энергонефть Томск». Серебряным призером стала сборная АО «Томскнефть» ВНК. Замыкает тройку лидеров команда «Люди в белом», состоящая из молодых специалистов городской больницы. Всем участникам турнира вручили призы и подарки.

Но самое главное, что они получили положительные эмоции, порадовали стрежевчан, перезнакомились и сделали большое общественно полезное дело.

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