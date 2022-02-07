Томичам покажут экспозицию Всероссийского фарфорового симпозиума

Томский Обзор / Фото: 7 февраля 2022 // Фото: vk.com/slav_museum

На следующей неделе, 16 февраля, в Первом музее славянской мифологии стартует XVII Сибирский фестиваль керамики. Гостей мероприятия ждут произведения керамистов со всей России, лекции, конкурсы и мастер-классы.

Как сообщают организаторы, в экспозицию вошли работы со Всероссийского фарфорового симпозиума «Космос художника» (автор и куратор проекта Елена Краснова), проект Татьяны Пунанс «Тарелки», а также керамика, созданная участниками симпозиума «Красный круг», прошедшего в Хакасии в июне 2021 года.

В рамках фестиваля томичи и гости города смогут посетить экскурсии, послушать лекции, познакомиться с мастерами и принять участие в гончарных мастер-классах. Кроме того, для детей в возрасте от 5 до 17 лет проводится конкурс «Юный керамист».



«Одним из интереснейших экспонатов выставки является арт-объект Елены Красновой „Поживи в моей шкуре. Платье Аллы Пугачёвой“, на создание которого мастера вдохновила знаменитая песня Примадонны», — говорится в сообщении.



Открытие выставки состоится 17 февраля в 18.00 по адресу: ул. Загорная, 12. Стоимость билета на фестиваль: 170 — 190 рублей. Выставка будет работать до 17 апреля.

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