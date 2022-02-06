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За сутки в Томской области зарегистрировано 980 случаев заболевания коронавирусом

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 980 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала Стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 143 человек. Двое заболевших скончались. Также за прошедшие сутки были госпитализированы 159 заболевших коронавиурсом.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 72 376 случаев заболевания коронавирусом. 64 574 заболевших выздоровели, 713 скончались.

Напомним, в связи со сложившейся эпидобстановкой с 1 февраля в Томской области вводятся дополнительные ограничения.

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