За сутки в Томской области зарегистрировано 980 случаев заболевания коронавирусом

Томский Обзор / Фото: 6 февраля 2022 // Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 980 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала Стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 143 человек. Двое заболевших скончались. Также за прошедшие сутки были госпитализированы 159 заболевших коронавиурсом.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 72 376 случаев заболевания коронавирусом. 64 574 заболевших выздоровели, 713 скончались.

Напомним, в связи со сложившейся эпидобстановкой с 1 февраля в Томской области вводятся дополнительные ограничения.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: