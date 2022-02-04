Уголовное дело возбудили в связи со смертью мужчины в томском изоляторе

Томский Обзор / Фото: 4 февраля 2022 // Фото: unsplash.com

Следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело в связи со смертью мужчины в камере изолятора временного содержания регионального УМВД в декабре 2021 года, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 293 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека — прим.ред.)», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в настоящее время подозреваемого или обвиняемого по делу нет.

Как сообщала пресс-служба регионального управления МВД, 5 декабря в ходе плановой проверки полицейские обнаружили тело мужчины без признаков жизни в камере изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых. Он содержался там один.

Полицейские вызвали врачей, но те констатировали факт смерти.

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