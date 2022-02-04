Томских подростков приглашают в новый проект ТЮЗа
В Томском Театре юного зрителя стартовал приём заявок на участие в проекте «Театр в кармане. Лаборатория», в рамках которого будет подготовлен новый спектакль с участием томских подростков. Постановка будет идти в репертуаре театра, сообщает пресс-служба ТЮЗа.
Проект «Театр в кармане. Лаборатория» представляет собой продолжение молодежного фестиваля «Театр в кармане», которое сохраняет его главную идею — участники смогут поучиться мастерству артиста у известных, опытных педагогов и кураторов и выйти на сцену профессионального театра.
Проект соберёт одну креативную команду, чтобы выпустить спектакль, который в течение одного театрального сезона будет идти на малой сцене ТЮЗа.
Тема спектакля — будущее мира, города, школы, двора, отношений… всего, что хотели бы изменить участники. Кураторы лаборатории — драматург Алексей Житковский и режиссёр Леонид Прокофьев. Оба сотрудничали с Томским ТЮЗом.
Для того, чтобы принять участие в проекте, необходимо:
- проживать в г. Томске
- иметь желание и возможность посвящать очным и дистанционным занятиям в лаборатории и репетициям 3-4 часа своего времени. Затем играть спектакль не реже одного раза в месяц
- не пропускать встречи
- заполнить анкету и выполнить творческое задание (записать видео длительностью не более 2 минут о том, какая идея по изменению окружающего мира у вас есть).
Возраст участников — 14-16 лет.
Заявки на участие принимаются до 28 марта 2022 года. Объявление участников состоится 4 апреля на официальном сайте Томского ТЮЗа и в социальных сетях. Первая встреча с кураторами состоится уже 9 апреля, а премьерные показы спектакля, название которого придумают участники в процессе работы, запланированы на 30 сентября и 1 октября 2022 года.
Проект проходит при поддержке программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» компании СИБУР.
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