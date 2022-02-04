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Томичка взяла кредит, чтобы получить компенсацию за плохие БАДы

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Жительница Томска стала жертвой мошенников и чуть не лишилась 120 тыс. рублей, взятых в кредит для получения «компенсации» за некачественные БАДы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В декабре 2021 года женщина заказала добавки, увидев объявление об их продаже в одном из печатных изданий. Через месяц с ней связался человек, представившийся представителем службы по надзору в сфере защиты прав потребителей. Он убедил женщину в том, что люди, которые приобретали вышеуказанные препараты, стали плохо себя чувствовать и теперь ей положена компенсация в 580 тыс. рублей.

По словам звонившего, чтобы получить деньги необходимо было оформить документы, оплатить 6% от получаемой суммы — 35 тыс. рублей — и внести страховой взнос в 116 тыс. рублей. При этом, в Томске якобы не было «необходимой квоты, для получения компенсации» и её будут оформлять через Красноярск.

Следуя указаниям мошенника томичка пришла в отделение одного из банков, где через банкомат перевела на указанный счет 35 тыс. рублей. Здесь же женщина оформила кредит в 120 тыс. рублей и пошла в другое отделение банка. Уже около банкомата ее остановили сотрудники учреждения и поинтересовались целью перевода. Выслушав женщину, работники банка переубедили ее совершать данную операцию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ («Мошенничество»).

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