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В Томской области зарегистрировано более 800 случаев заболевания коронавирусом

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 801 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала Стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 286 человек. Трое заболевших скончались. Также за прошедшие сутки были госпитализированы 177 заболевших коронавиурсом.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 69 511 случаев заболевания коронавирусом. 63 986 заболевших выздоровели, 709 — скончались.

Напомним, в связи со сложившейся эпидобстановкой с 1 февраля в Томской области вводятся дополнительные ограничения.

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