Томские библиотекари и музейные работники смогут принять участие в образовательном семинаре

3 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В Томске с 16 по 18 марта благотворительный фонд Михаила Прохорова проведет проектно-образовательный семинар «Новая роль библиотек в образовании». Обучение пройдет в рамках одноименного благотворительного конкурса, нацеленного на финансирование социокультурных проектов библиотек.

Как сообщает пресс-служба фонда, к участию приглашаются работники любых библиотек, сотрудники музеев, образовательных учреждений и муниципальных органов управления культуры.

Организаторы ждут специалистов не только из Томска, но и Кемеровской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, а также Алтайского края и Ханты-Мансийского автономного округа. Отмечается, что проживание для участников из других городов оплачивается Фондом Михаила Прохорова.

Работа на семинаре будет выстроена вокруг актуальных проблем взаимодействия учреждений культуры со сферой образования и проектных методов их решения. Участники смогут обсудить свои идеи и продумать новые, освоить современные навыки проектирования и коммуникации с разными аудиториями, а также подготовиться к участию в грантовом конкурсе.

«Основной формой работы на семинаре будут обсуждения, кроме того, будут использоваться технологии ролевых игр и театрализованных презентаций. Групповая работа будет перемежаться лекциями и вдохновляющими выступлениями экспертов», — говорится в сообщении.

Экспертами семинара стали Ольга Синицына (искусствовед, член Экспертного Совета Фонда Михаила Прохорова, независимый эксперт по библиотечному и музейному развитию и международному культурному сотрудничеству, член Президиума АДИТ), Николай Прянишников (архитектор, руководитель направления «Культурный менеджмент» в МВШСЭН), Александр Артамонов (магистр менеджмента культуры Манчестерского университета), Ирина Щербакова (магистр менеджмента культуры Абердинского университета) и другие.

Занятия будут проводиться в очном формате в Научной библиотеке Томского государственного университета (пр. Ленина, 34а). Подать заявку на участие необходимо до 1 марта по ссылке.

Открытый благотворительный конкурс «Новая роль библиотек в образовании» проводится Фондом Михаила Прохорова регулярно с 2008 года. Его цель - инициировать проектную деятельность библиотек, использовать их ресурсы для разработки и реализации образовательных программ для жителей региона. Кроме того, среди задач конкурса - расширение спектра качественного предложения на рынке образовательных услуг и укрепление статуса библиотек, как важнейших просветительских центров.

Также конкурс предполагает выделение грантов на финансирование социокультурных проектов библиотек и организацию стажировок для авторов лучших проектов в музейной и библиотечной сферах.

В конкурсе могут принять участие библиотеки всех уровней и любого подчинения, в том числе научные библиотеки музеев, университетские библиотеки, библиотеки школ, больниц, исправительных учреждений и другие.

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