Томичи с каждым годом сдают все меньше «Елок для буренки»

В этом году томичи сдали на витаминную подкормку 1 070 новогодних деревьев — на 30% меньше, чем в прошлом.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, последняя машина с елками и пихтами, собранными с контейнерных площадок, отправится на ферму племенного завода «Заварзинский» в ближайшие дни. При этом в Томской области сохраняется тенденция к уменьшению количества сдаваемых новогодних деревьев.

«Причина тому — ежегодное подорожание товара на елочных базарах и переход на многоразовые искусственные ели, которые удобны в использовании и более доступны по цене», — отметила консультант комитета государственного экологического надзора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Анна Дорохова.

Принять участие в акции «Елки для буренки» могли жители всех микрорайонов Томска, включая новые Южные Ворота и Северный Парк. Для этого нужно было освободить отслужившее новогоднее дерево от мишуры и оставить рядом с контейнерной площадкой. По мере накопления ели забирали спецмашины регионального оператора (отдельный от мусоровозов транспорт) и доставляли на базу сельхозпредприятия в поселке Мирном. Здесь лапник отслуживших деревьев перерабатывается в витаминную муку, которую добавляют в корм коровам и телятам.

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