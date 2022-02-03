РБК: назван потенциальный кандидат на пост губернатора Томской области

Томский Обзор / Фото: 3 февраля 2022 // Фото: ikaluga.com

Владимир Мазур — заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике — рассматривается в качестве основной кандидатуры на пост губернатора Томской области, сообщает РБК. Представленную информацию изданию подтвердили два источника, знакомых с обсуждением вопроса. В сообщении также уточняется, что окончательное решение ещё не принято.

Владимир Мазур родился 19 июня 1966 года в селе Крутоложное Первомайского района Томской области. Окончил Томский государственный университет по специальности «Правоведение». Работал юристом, заместителем директора в различных предприятиях городов Томска, Кемерово и Москвы. В 2004–2007 году занимал должность заместителя мэра Томска по информационной политике, председателя комитета по связям с общественностью и информационной политике администрации Томска.

В феврале 2008 года назначен первым заместителем генерального директора ОАО «Запсибгазпром» по производству. С 2011 года — заместитель губернатора Тюменской области по вопросам инвестиционной политики, экологии и недропользования. В 2012 Владимир Мазуров возглавил администрацию Тобольска. В 2019 и 2020 годах занимал должность заместителя губернатора Калужской области, затем перешел в Управление Президента.



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