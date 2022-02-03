18+
18+

РБК: назван потенциальный кандидат на пост губернатора Томской области

Политика, Томские новости, губернатор Мазур администрация РБК: назван потенциальный кандидат на пост губернатора Томской области

Владимир Мазур — заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике — рассматривается в качестве основной кандидатуры на пост губернатора Томской области, сообщает РБК. Представленную информацию изданию подтвердили два источника, знакомых с обсуждением вопроса. В сообщении также уточняется, что окончательное решение ещё не принято.

Владимир Мазур родился 19 июня 1966 года в селе Крутоложное Первомайского района Томской области. Окончил Томский государственный университет по специальности «Правоведение». Работал юристом, заместителем директора в различных предприятиях городов Томска, Кемерово и Москвы. В 2004–2007 году занимал должность заместителя мэра Томска по информационной политике, председателя комитета по связям с общественностью и информационной политике администрации Томска.

В феврале 2008 года назначен первым заместителем генерального директора ОАО «Запсибгазпром» по производству. С 2011 года — заместитель губернатора Тюменской области по вопросам инвестиционной политики, экологии и недропользования. В 2012 Владимир Мазуров возглавил администрацию Тобольска. В 2019 и 2020 годах занимал должность заместителя губернатора Калужской области, затем перешел в Управление Президента.


Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Четверо жителей Томской области обвиняются в краже капусты и незаконной рубке сосен

12 января 2022
Томские новости

Депутатам необходимо срочно вернуться к вопросу изменения федерального закона об отлове безнадзорных животных — мэрия Томска

24 января 2022
Томские новости

В томском сквере «Семейные узы» появятся детская площадка и зона отдыха

17 января 2022
Томские новости

Мэрия Томска будет изымать и выставлять на торги городские недострои

21 января 2022
Томские новости

Обвинение обжаловало приговор осужденному за злоупотребления мэру Томска Ивану Кляйну

12 января 2022
Томские новости

Томичи смогут посмотреть показательные выступления юных фигуристов

7 января 2022
Томские новости

В томской «Аэлите» покажут короткометражки северных режиссеров

17 января 2022
Томские новости

Мужчина пострадал при столкновении двух иномарок на трассе под Томском

26 января 2022
Томские новости

СК возбудил дело по факту гибели трех человек при пожаре в томском селе

19 января 2022
Комментарии для сайта Cackle