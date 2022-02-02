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В Томской области зарегистрировано 660 случаев заболевания коронавирусом

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 660 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала Стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 298 человек. Также за прошедшие сутки были госпитализированы 135 заболевших коронавиурсом.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 68 710 случаев заболевания коронавирусом. 63 700 заболевших выздоровели, 706 - скончались.

Напомним, в связи со сложившейся эпидобстановкой с 1 февраля в Томской области вводятся дополнительные ограничения.

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