Первоклассники 4 муниципалитетов Томской области отправятся досрочные каникулы

2 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина / из архива издания

Дополнительные каникулы для первоклассников в Томской области стартуют досрочно в 4 муниципалитетах — в Томске, Северске, Асиновском и Шегарском районах.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, такое решение было принято в связи со значительным ростом заболеваемости ОРВИ и COVID-19.

«Определять сроки проведения дополнительных каникул — право каждой школы. Однако сейчас, учитывая резкий рост заболеваемости в ряде муниципалитетов, органы управления образованием самостоятельно принимают решения о переносе сроков. Первоклассники Асиновского и Шегарского районов уже находятся на дополнительных каникулах. Томск и Северск уйдут на каникулы с 7 февраля», — рассказала начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич, отметив, что рекомендации о переносе каникул касаются не региона в целом, а лишь отдельных муниципалитетов.

Предполагается, что каникулы позволят разгрузить помещения школ и не допустить одновременного скопления большого количества школьников.

Ранее сообщалось, что томские первоклассники отправятся на дополнительные каникулы с понедельника, 7 февраля.

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