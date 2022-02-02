Со следующей недели у томских первоклассников начнутся дополнительные каникулы

На следующей неделе, 7 февраля, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой для первоклассников начнутся дополнительные каникулы, которые продлятся до 13 февраля.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ранее дополнительные каникулы для первоклассников были запланированы на период с 14 по 20 февраля.

В сообщении уточняется, что в календарные учебные графики учреждений на 2021-2022 учебный год будут внесены изменения.

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