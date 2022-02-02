Со следующей недели у томских первоклассников начнутся дополнительные каникулы
2 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии
На следующей неделе, 7 февраля, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой для первоклассников начнутся дополнительные каникулы, которые продлятся до 13 февраля.
Как сообщает пресс-служба мэрии, ранее дополнительные каникулы для первоклассников были запланированы на период с 14 по 20 февраля.
В сообщении уточняется, что в календарные учебные графики учреждений на 2021-2022 учебный год будут внесены изменения.
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