Томское УФАС проверит обоснованность высоких цен на ПЦР-тесты

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Томской области начало проверку формирования цен на ПЦР-исследования в медицинских организациях и коммерческих лабораториях региона, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Поводом к пристальному вниманию послужили поручение ФАС России и обращение Общероссийского народного фронта. Согласно данным фронта, Томская область вошла в число регионов с особенно высокими ценами на ПЦР-исследования — в среднем около 2 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В заявлении ОНФ указывалось, что мониторинг стоимости ПЦР-тестов прошел в 200 населенных пунктах в 85 регионах страны. В Томской области эксперты ОНФ проанализировали стоимость ПЦР-тестов в 15 частных лабораториях региона, расположенных преимущественно в Томске. Лишь в одной из них цена на ПЦР-исследование соответствует значению, установленному в рамках ОМС — 800 рублей. Во всех остальных медицинских центрах, в том числе в частных федеральных сетевых лабораториях, стоимость ПЦР-теста значительно превышает этот показатель и варьируется в среднем от 1500 до 1800 рублей, а в одном из частных медицинских центров и вовсе доходит до 2350 рублей.

Отмечается, что антимонопольный орган уже на начальном этапе исследования подтвердил доводы заявителя.

«УФАС установило цены на ПЦР-тестирование, значительно превышающие обозначенные в обращении ценовые границы — до 3 тыс. руб. Такой ценовой порог устанавливался для срочного тестирования», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Для получения необходимых сведений томское УФАС сделало 50 запросов в медицинские организации разных форм собственности, а также в два органа государственной власти и подразделение фонда ОМС.

По словам руководителя антимонопольной службы Томской области Вадима Алиева, в ходе мониторинга цен на ПЦР-тесты полученная информация анализируется как местным управлением, так и передается в ФАС России, где изучается ситуация в масштабах страны.

Ранее сообщалось, в конце января председатель правительства Михаила Мишустина поручил ФАС до 1 февраля проверить обоснованность стоимости ПЦР-исследований.

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