18+
18+

Томское УФАС проверит обоснованность высоких цен на ПЦР-тесты

Томские новости, ПЦР тестирование цены сделать тест проверка коронавирус Томское УФАС проверит обоснованность высоких цен на ПЦР-тесты

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Томской области начало проверку формирования цен на ПЦР-исследования в медицинских организациях и коммерческих лабораториях региона, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Поводом к пристальному вниманию послужили поручение ФАС России и обращение Общероссийского народного фронта. Согласно данным фронта, Томская область вошла в число регионов с особенно высокими ценами на ПЦР-исследования — в среднем около 2 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В заявлении ОНФ указывалось, что мониторинг стоимости ПЦР-тестов прошел в 200 населенных пунктах в 85 регионах страны. В Томской области эксперты ОНФ проанализировали стоимость ПЦР-тестов в 15 частных лабораториях региона, расположенных преимущественно в Томске. Лишь в одной из них цена на ПЦР-исследование соответствует значению, установленному в рамках ОМС — 800 рублей. Во всех остальных медицинских центрах, в том числе в частных федеральных сетевых лабораториях, стоимость ПЦР-теста значительно превышает этот показатель и варьируется в среднем от 1500 до 1800 рублей, а в одном из частных медицинских центров и вовсе доходит до 2350 рублей.

Отмечается, что антимонопольный орган уже на начальном этапе исследования подтвердил доводы заявителя.

«УФАС установило цены на ПЦР-тестирование, значительно превышающие обозначенные в обращении ценовые границы — до 3 тыс. руб. Такой ценовой порог устанавливался для срочного тестирования», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Для получения необходимых сведений томское УФАС сделало 50 запросов в медицинские организации разных форм собственности, а также в два органа государственной власти и подразделение фонда ОМС.

По словам руководителя антимонопольной службы Томской области Вадима Алиева, в ходе мониторинга цен на ПЦР-тесты полученная информация анализируется как местным управлением, так и передается в ФАС России, где изучается ситуация в масштабах страны.

Ранее сообщалось, в конце января председатель правительства Михаила Мишустина поручил ФАС до 1 февраля проверить обоснованность стоимости ПЦР-исследований.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Жители части домов Октябрьского района Томска остались без воды до вечера

25 января 2022
Томские новости

В Томской области вводятся новые ограничения из-за распространения коронавируса

31 января 2022
Томские новости

Двое жителей Томской области получили условные сроки за организацию незаконной миграции

18 января 2022
Томские новости

Томская лыжница завоевала медали на всероссийских соревнованиях

19 января 2022
Томские новости

Власти Томска ищут подрядчика для ремонта коммунального моста

1 февраля 2022
Томские новости

Томская школа «Интеграция» должна пройти аккредитацию до начала апреля — власти

13 января 2022
Томские новости

В Томске Mercedes-Benz врезался в ограждение и перевернулся, пострадал пассажир

18 января 2022
Томские новости

В томском «Киномаксе» покажут «Лакричную пиццу» Андерсона о жизни в 70-х

19 января 2022
Томские новости

В томском сквере «Семейные узы» появятся детская площадка и зона отдыха

17 января 2022
Комментарии для сайта Cackle