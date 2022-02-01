В Томске до конца дня ограничат движение по ул. Герцена

1 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков/из архива издания

Сегодня, 1 февраля, в Томске до 24.00 будет ограничено движение на участке ул. Герцена.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, речь идет об отрезке от ул. Дзержинского до ул. Красноармейской. Ограничение здесь связано с проведением аварийных работ ОАО «ТомскРТС» под проезжей частью по ул. Герцена на участке тепломагистрали № 2Г.

Томичей просят заранее планировать пути своего движения.

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