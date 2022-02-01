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Томские альпинисты привезли медали с международных соревнований

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Альпинисты из томского объединения «Искра» и ДДЮ «Кедр» Юлия Филатьева и Владислав Копылов успешно выступили на Чемпионате и Первенстве мира, которые прошли в минувшие выходные в швейцарском Саас-Фе.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в соревнованиях приняли участие сильнейшие альпинисты из 19 стран мира. Томскую область представили четыре спортсмена.

В итоге Юлия Филатьева стала обладательницей золотой и серебряной медали Чемпионата мира в дисциплинах «ледолазание-комбинация» и «ледолазание-скорость». Также на счету спортсменки 3 «золота» во всех возможных дисциплинах мирового первенства.

Еще один спортсмен из Томской области, Владислав Копылов, стал серебряным призером первенства мира в дисциплине «ледолазание-комбинация».

«По ряду причин я не смогла поехать с ребятами в Швейцарию, поэтому нашим спортсменам было довольно тяжело психологически без присутствия тренера. Возможно, поэтому выступить по силам удалось не всем. На трассах в дисциплине „трудность“ было много незнакомых зацепов для наших ребят, поэтому теряли много времени и сил на поиски рабочей зоны в зацепе и обрабатывали их всеми доступными им способами. Но любые соревнования — это опыт, без которого не достичь побед. Которых был достоин каждый из них! Но расслабляться и сильно переживать сейчас некогда — впереди чемпионат и первенство России, Европы и Кубок мира», — рассказала тренер ребят Елена Темерева.

В пресс-службе отмечают, что 4 февраля в Томске стартует чемпионат России, в котором примут участие спортсмены из Томской, Новосибирской, Кемеровской областей, а также из Москвы, Кирова, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

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