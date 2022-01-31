Пьяный мужчина проник на территорию томского детсада

Томский Обзор / Фото: 31 января 2022 // Фото: Росгвардия

Ранее судимый 41-летий мужчина задержан во время ночного проникновения на территорию детского сада в Кировском районе Томска.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, правоохранители получили сообщение о срабатывании тревожной сигнализации на охраняемом объекте. Прибывших росгвардейцев встретил охранник. Он рассказал, что во время очередного обхода он услышал подозрительные звуки и шаги на втором этаже и воспользовался тревожной кнопкой.

При обследовании внутренних помещении сотрудник вневедомственной охраны обнаружили мужчину с признаками опьянения. Позже выяснилось, что нарушитель перелез через забор, поднялся по пожарной лестнице, сломал нижнюю часть пластиковой входной двери и проник внутрь детсада.

Для дальнейшего мужчину передали сотрудникам полиции.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: