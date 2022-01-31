В этом году в Томске обустроят 17 общественных пространств

31 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В 2022 году в Томской области в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» строители обустроят 50 общественных территорий за 393 млн рублей. Средства будут выделены из федерального, областного и местного бюджетов.

«Масштаб работ сопоставим с объемами 2021 года. Но заказчикам важно придерживаться дорожной карты проекта, чтобы до 1 марта законтрактовать все территории, а до 1 сентября — ввести их в эксплуатацию. Мы не просто создаем 50 новых общественных пространств, мы создаем новую среду для наших жителей», — сказал Евгений Паршуто на прошедшем в администрации региона первом в 2022 году заседании межведомственной комиссии по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

В Томске планируется обустроить 17 территорий: Буфф-сад, сквер у ДК «Маяк», сквер «Чернобыль» на ул. Дзержинского, сквер у школы № 53, набережную Томи (от пер. Сухоозерный до ОАО «Томские мельницы») и другие.

В ЗАТО Северск будут благоустроены пять пространств: прибрежный парк, композиция «Три медведя» на пр. Коммунистический, 151, пешеходная зона на пр. Коммунистический от площади Ленина до Театральной площади, сквер с озером в районе мемориала «Курган Славы» в микрорайоне Ясный, сквер близ домов по ул. Победы, 16 и 20.

В Стрежевом строители обновят пешеходную зону в 1-м микрорайоне вдоль ул. Строителей от ул. Ермакова до пр. Нефтяников, общественную территорию в 4-м микрорайоне между домами № 407, 433, 434, территорию в микрорайоне Новом у детсада «Колобок» и Прихода равноапостольного князя Владимира, а также городской парк от спортивно-оздоровительного комплекса «Кедр» до центральной аллеи.

В Томском районе благоустроят три территории, в том числе центральную площадь села Корнилово.

Все территории выбрали сами жители в ходе рейтингового голосования в 2021 году, в том числе на федеральной платформе za.gorodsreda.ru.

Помимо этого, в 2022 году строителям предстоит благоустроить по одной территории в Асине и Колпашеве, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в конце 2021-го и получили по 80 млн рублей в качестве федеральных грантов.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» является частью национального проекта «Жилье и городская среда».

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