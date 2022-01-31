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Каратисты из Томской области привезли два «золота» и «серебро» с всероссийских соревнований

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Томские спортсмены стали обладателями нескольких медалей на прошедших всероссийских соревнованиях по киокусинкай Moscow Open, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

По итогам выступлений спортсмен из северского клуба «Боец» Сергей Шагеев стал первым в «кёкусин-ката». В этой же дисциплине в категории 16-17 лет «серебро» взял Анатолий Матвеев (клуб «Боец», клуб «Надежда», с. Мельниково).

Также группа спортсменов из Томской области — Сергей Шагеев, Евгеий Чигулин и Вячеслав Герман — стали обладателями золотой медали в группе дисциплин «кёкусин-ката группа». Победители — также представители северского клуба «Боец».

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