Кровлю пострадавшего от двух пожаров томского ТЮЗа начнут ремонтировать летом

28 января 2022 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области / из архива издания

Власти Томской области ожидают, что работы по восстановлению кровли здания Театра юного зрителя, который пострадал от пожаров в феврале и октябре 2021 года, начнутся грядущим летом, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника областного департамента по культуре Павла Волка.

«Здание ТЮЗа — памятник. Идет к концу разработка проекта, деньги в бюджете стоят. Я надеюсь, что к лету торги пройдут и начнутся работы. Торопиться с ремонтом мы не будем», — сказал Волк.

Он уточнил, что на ремонтные работы в бюджете заложено 40 млн рублей.

Как сообщалось, 20 февраля 2021 года в здании томского ТЮЗа произошел пожар на площади 200 кв. м. В начале марта театр частично возобновил работу — спектакли показывали лишь на малой сцене.

В октябре в театре загорелась проводка на 3 этаже, пострадал рабочий.

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