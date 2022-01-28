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Кровлю пострадавшего от двух пожаров томского ТЮЗа начнут ремонтировать летом

Культура в Томске, Томские новости, ТЮЗ пожар горит огонь сводка ремонт Кровлю пострадавшего от двух пожаров томского ТЮЗа начнут ремонтировать летом

Власти Томской области ожидают, что работы по восстановлению кровли здания Театра юного зрителя, который пострадал от пожаров в феврале и октябре 2021 года, начнутся грядущим летом, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника областного департамента по культуре Павла Волка.

«Здание ТЮЗа — памятник. Идет к концу разработка проекта, деньги в бюджете стоят. Я надеюсь, что к лету торги пройдут и начнутся работы. Торопиться с ремонтом мы не будем», — сказал Волк.

Он уточнил, что на ремонтные работы в бюджете заложено 40 млн рублей.

Как сообщалось, 20 февраля 2021 года в здании томского ТЮЗа произошел пожар на площади 200 кв. м. В начале марта театр частично возобновил работу — спектакли показывали лишь на малой сцене.

В октябре в театре загорелась проводка на 3 этаже, пострадал рабочий.

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