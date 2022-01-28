Полицейские задержали северчан, которые угоняли автомобили во время договора об их покупке

Томский Обзор / Фото: 28 января 2022 // Фото: vk.com/public_tomsk_police

В Томской области полицейские задержали двоих ранее судимых жителей Северска, подозреваемых в угоне автомобилей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, в декабре 2021 года один 31-летний подозреваемый выбрал объявление о продаже автомобиля на одном из интернет-сайтов и договорился о встрече с продавцом на ул.Беринга. После этого второй злоумышленник - 29-летний северчанин - приехал к месту парковки автомобиля. Здесь он осмотрел транспортное средство, воспользовался тем, что продавец отошел и уехал в Северск. Похищенный автомобиль один из подозреваемых оставил рядом с пунктом авторазбора.

Позже, в январе 2022 года злоумышленники повторили свои действия. После осмотра автомобиля 29-летний подозреваемый взял у продавца ключи, чтобы прокатиться. Воспользовавшись тем, что мужчина отошел в сторону гаража, завел автомобиль и уехал. Похищенное транспортное средство злоумышленник продал в Новосибирск.

Первый автомобиль полицейские изъял из пункта разбора, второй объявили в розыск.

Также полицейскими возбуждено уголовное дело по ч.1 и ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж».

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