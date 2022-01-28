18+
18+

Губернатор Томской области заявил о рекордном уровне заболеваемости COVID-19

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, губернатор призвал коронавирус режим ограничений пандемия эпидемия Губернатор Томской области заявил о рекордном уровне заболеваемости COVID-19

В Томской области зафиксирован рекордный уровень заболевших в сутки за все время эпидемии — более 400 человек. Об этом заявил губернатор региона Сергей Жвачкин.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, глава региона призвал жителей твердо соблюдать требования эпидемиологов и максимально ограничить пребывание в людных местах.

«Мы не должны успокаивать себя тем, что в пятую волну болезнь часто протекает в легких формах, уровень госпитализации ниже, а коечный фонд в „красных“ зонах не заполнен и наполовину. Идет колоссальная нагрузка на первичное звено здравоохранения и наши колл-центры. Никто не знает, как болезнь и эпидемия проявят себя завтра, и лучшая возможность уберечься от последствий — профилактика», — сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Он также поручил правоохранительным органам не снижать контроль за соблюдением требований эпидемиологов и напомнил о запрете на проведение массовых мероприятий.

Кроме того, глава региона обратился к работодателям с просьбой по возможности перевести сотрудников на удаленный режим.

«Прошу жителей не быть беспечными, носить защитные маски, соблюдать гигиену, минимизировать поездки и встречи, избегать людных мест, а при резком ухудшении самочувствия оставаться дома. Особо берегите детей и пожилых», — призвал губернатор Сергей Жвачкин.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В томской «Аэлите» покажут короткометражки северных режиссеров

17 января 2022
Томские новости

В Томске полицейский случайно выстрелил в окно жилого дома, проводится проверка

13 января 2022
Томские новости

В томском сквере «Семейные узы» появятся детская площадка и зона отдыха

17 января 2022
Томские новости

В Томской области открыты все ледовые переправы и автозимники

12 января 2022
Томские новости

«Ростелеком» в Томской области поздравил с Новым годом ребят из центра помощи детям

29 декабря 2021
Томские новости

Томичи могут научиться отличать здоровый город от нездорового

13 января 2022
Томские новости

Томские ученые изучат влияние городской среды на качество жизни птиц

27 января 2022
Томские новости

Половину управленческого состава томский предприятий СИБУРа переведут на «удаленку»

25 января 2022
Томские новости

Работы сибирского художника Василия Слонова появились на выставке фестиваля арт-антропологии (Anti) Depressed Fest

20 января 2022
Комментарии для сайта Cackle