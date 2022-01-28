Губернатор Томской области заявил о рекордном уровне заболеваемости COVID-19

28 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Область здоровья

В Томской области зафиксирован рекордный уровень заболевших в сутки за все время эпидемии — более 400 человек. Об этом заявил губернатор региона Сергей Жвачкин.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, глава региона призвал жителей твердо соблюдать требования эпидемиологов и максимально ограничить пребывание в людных местах.

«Мы не должны успокаивать себя тем, что в пятую волну болезнь часто протекает в легких формах, уровень госпитализации ниже, а коечный фонд в „красных“ зонах не заполнен и наполовину. Идет колоссальная нагрузка на первичное звено здравоохранения и наши колл-центры. Никто не знает, как болезнь и эпидемия проявят себя завтра, и лучшая возможность уберечься от последствий — профилактика», — сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Он также поручил правоохранительным органам не снижать контроль за соблюдением требований эпидемиологов и напомнил о запрете на проведение массовых мероприятий.

Кроме того, глава региона обратился к работодателям с просьбой по возможности перевести сотрудников на удаленный режим.

«Прошу жителей не быть беспечными, носить защитные маски, соблюдать гигиену, минимизировать поездки и встречи, избегать людных мест, а при резком ухудшении самочувствия оставаться дома. Особо берегите детей и пожилых», — призвал губернатор Сергей Жвачкин.

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