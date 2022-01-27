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Томич хотел открыть «безопасную копилку», но лишился 165 тыс. рублей

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Житель Томска стал жертвой мошенников и лишился 165 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 37-летнему томичу позвонил неизвестный, с номера, который начинается на «+7495». Звонивший представился «сотрудником банка», сообщив, что на имя мужчины была подана заявка на оформления кредита.

В это же время томичу на телефон поступил второй звонок, с номера «идентичного стационарному номеру правоохранительных органов». «Следователь» рассказал, что произошла утечка персональных данных и в «отдел» поступила заявка о мошеннических действиях на банковском счете томича. После этого потерпевший вернулся к разговору с «сотрудником банка», который объяснил мужчине, что нужно оформить «безопасную копилку» с новыми реквизитами, чтобы избежать оформление кредита.

От мужчины требовалось перевести на указный счет мошенника все свои деньги двумя частями, что пострадавший и сделал. Томич перевел более 165 тыс. рублей, после чего «сотрудник банка» пропал.

По данному факту возбуждено уголовное дело предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

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