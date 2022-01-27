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Более 260 случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 265 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 451 человека, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в Томской области зарегистрировано 65 531 случай заболевания коронавирусом. 61 473 заболевших выздоровели, 699 скончались.

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