Более 260 случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

27 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая/ из архива издания

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 265 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 451 человека, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в Томской области зарегистрировано 65 531 случай заболевания коронавирусом. 61 473 заболевших выздоровели, 699 скончались.

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