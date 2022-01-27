В феврале в Томске завершится строительство 4 детсадов

27 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая/ из архива издания

Строительство четырех детских садов в Томск — на улицах Д.Бедного, Ивановского и Ивана Черных будет завершено в первом квартале 2022 года, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, в корпусе дошкольного образовательного учреждения на ул. Д. Бедного, 4а, рассчитанного на 220 мест, ведутся работы по устройству наружных сетей теплотрассы, внутренних инженерных сетей, а также ведется отделка. На территории детсада появились элементы игровой площадки и забор. Обща готовность объекта составляет 76%.

В двух корпусах на ул. Ивановского ведется монтаж систем вентиляции, освещения, пожарной безопасности, инженерных систем. Также в детсадах выполняются работы по облицовке стен керамической плиткой, отделке оконных откосов, утеплению стен и потолков в подвалах. Корпуса будущих дошкольных учреждений отгорожены забором. В целом готовность детсадов на 220 и 145 место на ул. Ивановского оценивается в 80-90%.

В корпусе детского сада на 145 мест по ул. Ивана Черных, 73 строительная готовность составляет порядка 70%. Здесь проводится монтаж внутренних и наружных инженерных систем, электромонтажные и отделочные работы.

«Степень строительной готовности всех четырех детсадов достаточно высокая. Представители подрядных организаций заверили, что в феврале все работы будут завершены. Наша задача — в марте приступить к процедуре лицензирования образовательной деятельности этих дошкольных учреждения, с тем, чтобы наши томские ребятишки как можно скорее пошли в новые уютные и комфортные детские сады», — сказал по итогам прошедшего объезда и.о. мэра Михаил Ратнер.

Ранее сообщалось о вводе в эксплуатацию четырех из восьми новых детских садов в Томске, строительство которых ведется в рамках национального проекта «Демография».

Напомним, ввод в эксплуатацию всех восьми новых корпусов детсадов в Томске позволит увеличить количество мест в городских образовательных дошкольных учреждениях на 1385, в том числе на 390 ясельных.

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