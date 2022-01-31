Томичи стали в три раза чаще заказывать доставку товаров с помощью «СберМаркета»

31 января 2022 / Партнерский материал

За 2021 год количество заказов на доставку продуктов и товаров для дома с помощью федерального онлайн-сервиса «СберМаркета» в Томске выросло в три раза, сообщают аналитики сервиса.

Так, в списке самых популярных продуктов, которые заказывают томичи онлайн, — свежие фрукты, молоко и молочные продукты (сметана, творог), а также яйца, мука и овощные консервы.

Отмечается, что чаще всего горожане выбирают доставку из гипермаркетов «Лента», «Быстроном» и Metro Cash & Carry. При этом в лидерах по экспресс-доставке товаров — сервисы таких сетей как «Магнит» и «Магнит Косметик», «Лента», «Быстроном» и Fix Price.

Напомним, «СберМаркет» начал работу в Томске в апреле 2020 года. Сервис доставляет товары прямо с полок торговых сетей. Собирают заказы прошедшие обучение сборщики — сотрудники «СберМаркета», которые отбирают самые качественные и свежие продукты.

Если какой-то из заказанных товаров закончится, сборщик позвонит и предложит заменить его на такой же товар в той же ценовой категории, но от другого производителя. Эти же правила действуют и в случаях, если товар не соответствует стандартам качества «СберМаркет». Скоропортящиеся и охлажденные продукты упаковывают в термобоксы, остальные товары — в пакеты.

Заказ можно оформить через приложение (Google Play или App Store) или на сайте. Курьеры доставят заказ до двери в выбранный клиентом двухчасовой интервал с 10:00 до 23:00.

При заказе продуктов действует услуга бесконтактной доставки: курьер оставляет пакеты у двери, после чего связывается с клиентом и сообщает об этом. Оплата заказа осуществляется картой онлайн. Списание средств происходит только после того, как сборщик оплатит покупку на кассе.

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