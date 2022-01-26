Новые нормы накопления ТКО определят в Томской области

26 января 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В Томской области проходит конкурс на выбор подрядчика для определения новых нормативов накопления твердых бытовых отходов. Исследование будет проводиться в течение всего года.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, подрядчик займется замерами образования отходов по рекомендованному перечню объектов, включая многоквартирные и индивидуальные жилые дома зимой, весной, летом и осенью по 7 дней подряд, независимо от периодичности вывоза отходов. Исследование пройдет в 12 сельских поселениях и двух городских округах. Для объективного контроля и участия в замерах будут приглашены представители местных администраций.

«Норматив накопления — это количество отходов, которое в среднем образуется у потребителей с учетом их разделения по категориям и объектам. Исходя из него, определяется стоимость услуги по обращению с отходами для жителей многоквартирных и индивидуальных жилых домов», — поясняет начальник отдела по управлению отходами и экспертизе департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Владислав Третьяков.

В сообщении уточняется, что в регионе действуют нормативы накопления ТКО, принятые в 2017-2018 годах. В Томске, Северске и Стрежевом для жителей многоквартирных домов установлен норматив 3 куб. метров отходов в год, для жителей индивидуальных жилых домов — 3,07 куб. метра. В Томском районе и других районах области для жителей индивидуальных жилых домов норматив составляет 1,56 куб. метров, в многоквартирных домах — 2,61 куб. метров.

Отдельно нормативы накопления ТКО установлены для административных зданий, объектов торговли, общественного питания, учебных заведений, садоводческих товариществ.

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