В Томске отметили День студента на Мавлюкеевском озере
Накануне, 25 января, в Томске на Мавлюкеевском озере прошло празднование Дня российского студенчества с игрой в керлинг, обливанием ледяной водой и призывом «халявы».
Как сообщает пресс-служба мэрии, праздник начался с переклички представителей разных вузов города. Главным событием праздника стало создание арт-объекта «Сердце Татьяны» — скульптуры в виде сердца с вмороженными «пятаками на удачу».
Также на озере все желающие могли принять участие в эстафетах, играх и викторинах, или поболеть за участников дружеских соревнований по керлингу и мини футболу.
Кроме того, в рамках праздника томские моржи провели акцию «Закаляйся, студент!» — в массовых обливаниях холодной водой приняли участие в том числе и иностранные студенты.
Завершился Татьянин день ярким пиротехническим шоу и дискотекой.
Фото: Серафима Кузина
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