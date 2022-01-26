В Томске отметили День студента на Мавлюкеевском озере

26 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Накануне, 25 января, в Томске на Мавлюкеевском озере прошло празднование Дня российского студенчества с игрой в керлинг, обливанием ледяной водой и призывом «халявы».

Как сообщает пресс-служба мэрии, праздник начался с переклички представителей разных вузов города. Главным событием праздника стало создание арт-объекта «Сердце Татьяны» — скульптуры в виде сердца с вмороженными «пятаками на удачу».

Также на озере все желающие могли принять участие в эстафетах, играх и викторинах, или поболеть за участников дружеских соревнований по керлингу и мини футболу.

Кроме того, в рамках праздника томские моржи провели акцию «Закаляйся, студент!» — в массовых обливаниях холодной водой приняли участие в том числе и иностранные студенты.

Завершился Татьянин день ярким пиротехническим шоу и дискотекой.

Фото: Серафима Кузина

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