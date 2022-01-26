18+
18+

Три школы и три детсада закрыты в Томской области из-за высокой заболеваемости ОРВИ

Томские новости, Эпидемия гриппа, коронавирус инфекция уровень заболеваемости карантин школа Три школы и три детсада закрыты в Томской области из-за высокой заболеваемости ОРВИ

Школьники и воспитанники детсадов с респираторными инфекциями стали причиной приостановки работы нескольких образовательных учреждений Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по региону Андрея Рудикова.

«В настоящее время из-за заболеваний закрыты три школы и 21 класс в семи школах, а также три детсада и одна группа в одном детсаду», — сказал Рудиков.

Он уточнил, что это всего 1% от всех школ региона.

По данным управления Роспотребнадзора по Томской области, за прошедшую неделю на территории региона было зарегистрировано 7 тыс. 237 случаев ОРВИ, в сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 8,5%. Уровень заболеваемости ОРВИ в целом по Томской области ниже уровня эпидемического порога на 0,23%, заболеваемость выше эпидпорога в возрастной группе 15 лет и старше на 6,5%.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Пожилой мужчина получил ожоги рук и лица во время пожара в томском селе

14 января 2022
Томские новости

Три благотворительные организации получили поддержку Томской электронной компании

30 декабря 2021
Томские новости

Депутату думы Томска Фадеевой избрали меру пресечения, не связанную с лишением свободы

28 декабря 2021
Томские новости

У главного купола на здании мэрии Томска появилась новая подсветка

30 декабря 2021
Томские новости

Мужчина и женщина погибли при пожаре в томском селе

18 января 2022
Томские новости

Особый противопожарный режим ввели в Колпашевском районе Томской области после гибели в огне троих человек

20 января 2022
Томские новости

Сообщение о минировании томского офиса «Единой России» оказалось ложным

13 января 2022
Томские новости

Дольщики трех томских долгостроев могут подать заявление на выплату компенсаций

14 января 2022
Томские новости

Пожарные спасли 12 человек из горящего дома в Томской области

4 января 2022
Комментарии для сайта Cackle