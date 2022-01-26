Три школы и три детсада закрыты в Томской области из-за высокой заболеваемости ОРВИ

26 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина/ из архива издания

Школьники и воспитанники детсадов с респираторными инфекциями стали причиной приостановки работы нескольких образовательных учреждений Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по региону Андрея Рудикова.

«В настоящее время из-за заболеваний закрыты три школы и 21 класс в семи школах, а также три детсада и одна группа в одном детсаду», — сказал Рудиков.

Он уточнил, что это всего 1% от всех школ региона.

По данным управления Роспотребнадзора по Томской области, за прошедшую неделю на территории региона было зарегистрировано 7 тыс. 237 случаев ОРВИ, в сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 8,5%. Уровень заболеваемости ОРВИ в целом по Томской области ниже уровня эпидемического порога на 0,23%, заболеваемость выше эпидпорога в возрастной группе 15 лет и старше на 6,5%.

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