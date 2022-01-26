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Томичей приглашают на интерактивную выставку и презентацию сообщества «Люди искусства»

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В субботу, 29 января, в арт-пространстве «Залиша» пройдет интерактивная выставка «10 историй». В рамках мероприятия также состоится презентация сообщества «Люди искусства».

Мероприятие начнется в 14.00 с работы мастеров боди-арта и выставки десяти экспонатов искусства. Гости смогут узнать их истории и поговорить с художниками. Кроме того, в программе мероприятия предусмотрены презентация живых и цифровых форматов NFT, показ живых картин, концерт, экскурсия по Дому офицеров и встреча с секретным спикером.

Стоимость посещения: 500 — 1500 рублей. Вход на выставку по дресс-коду «Черный-белый-золотой», в цену также включен фуршет.

Купить билеты можно, написав в директ проекта «10 историй».

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