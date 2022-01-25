В Томске ограничат движение на «Степановском» переезде

25 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян/ из архива издания

В ночь на среду, 26 января, в Томске ограничат движение на железнодорожном переезде «Степановский», сообщает пресс-служба мэрии.

Перекрытие продлится с 00.00 до 4.00. В это время для движения будет закрыта одна полоса по ул. Шевченко.

Ограничение вводится в связи с проведением работ по устранению аварийного состояния плит резинокордового настила в границах соединительного железнодорожного пути.

Томичей просят быть внимательными на этом участке дороги и заранее планировать пути своего движения.

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