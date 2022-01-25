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Томичей приглашают на бесплатные экскурсии, посвященные первым студентам-инженерам Сибири

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Томский политехнический университет запускает серию бесплатных открытых экскурсий «Я первый», посвященных истории первых студентов-инженеров Сибири.

Как уточняют в пресс-служба вуза, участникам встреч расскажут о традициях студентов прошлого, покажут редчайшие технические приборы ХХ века, с которыми работали инженеры в то время, зачетки первых студентов Томского технологического института, студенческую форму тех лет. Посетители узнают, какие дисциплины изучали первые студенты, и сколько стоило обучение.

«Грызть гранит науки тяжело, особенно если ты первый. Мы расскажем истории первых студентов Томского технологического института им. Императора Николая II от поступления до выпуска. Вместе с гостями музея разберемся, например, как жили политехники на среднее пособие в 22 рубля в месяц», — говорят сотрудники музея истории ТПУ.

Экскурсии приурочены ко Дню российского студенчества и будут проходить в музее истории Томского политеха. Посетить их можно 25, 26, 27 и 28 января в 19.00, а также 29 января в 12.00 и 14.00. Экскурсии будут проходить в музее истории ТПУ в главном корпусе (пр. Ленина, 30) с соблюдением противоэпидемических мер.

Для участия необходимо записаться по телефону 8 (3822) 70-56-71 или 8 (953) 929-41-70 (WhatsApp).

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