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Пожарные эвакуировали 4 человек из горящего дома в Томске

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Накануне, 24 января, в Томске загорелся 5-этажный панельный дом по ул. Мичурина, 79, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 12.32. К приезду пожарных из окон квартиры на 3 этаже шел дым. Звено газодымзащитной службы по лестничным маршам эвакуировало из дома 4 человек: 64-летнюю женщину из горящей квартиры, ее соседей — женщину с ребенком, и пожилую женщину, которая жила этажом выше.

Возгорание удалось ликвидировать в 12.42. В результате в одной из комнат обгорели вещи и закоптились стены. Площадь пожара составила 3 кв. метра. На месте работали 2 единицы техники и 11 человек.

Причина пожара устанавливается.

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