Колпашевец перевел 4 000 рублей на счет мошенника, который «нашел» его кошелек

24 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов/из архива издания

Житель Колпашева стал жертвой мошенника, который попросил перевести на карту «вознаграждение» за «найденный» им кошелек, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Несколько дней назад мужчина из Колпашево потерял свой кошелек, и что бы его найти разместил объявление о пропаже в группе в одной из социальных сетей. Через какое-то время на пост откликнулся человек, который утверждал, что нашел потерянную вещь и хочет получить за это вознаграждение в сумме 4 000 рублей.

Потерпевший согласился и ему, через время, поступил звонок со «скрытого номера». В ходе разговора злоумышленник описал найденный кошелек и попросил мужчину пройти до терминала, чтобы осуществить перевод. Следуя указанием мошенника, колпашевец внес деньги на продиктованный номер, но не стал подтверждать операцию, так как хотел сперва получить свою вещь. Спустя некоторое время терминал осуществил автоматическое подтверждение операции, а кошелек так никто и не принёс.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 1 статьи 159 УК РФ.

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