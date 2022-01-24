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Первая партия вакцины от коронавируса «Спутник М» поступила в Томскую область

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, вакцина уколы прививки спутник Первая партия вакцины от коронавируса «Спутник М» поступила в Томскую область

В минувшие выходные в Томскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса «Спутник М», рассчитанной на детей в возрасте с 12 до 17 лет включительно.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, 480 доз препарата в ближайшее время будет распределена в медучреждения.

«Первая партия препарата будет доставлена в поликлинические отделения детской больницы № 1, детской городской больницы № 2 и медико-санитарной части № 2 в Томске, — пояснила начальник отдела медицинской профилактики облздрава Римма Волошина. — Вакцинация будет проводиться после осмотра врачом».

Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Противопоказаниями к вакцинации являются тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные болезни, обострение хронических заболеваний, гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины.

По словам Риммы Волошиной, вакцинация от COVID-19 добровольная, прививки будут ставиться при наличии информированного добровольного согласия одного из родителей или иного законного представителя ребенка до 15 лет, либо самого несовершеннолетнего старше 15 лет.

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