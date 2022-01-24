В Томске создали виртуальный музей подъездов

Томич и автор «Города не бесит» Дмитрий Поляков создал виртуальный музей томских подъездов. Проект получил название «Музей [закрытых] дверей». Посмотреть на интересные городские экземпляры можно на страничке в Instagram.

«Этот аккаунт является виртуальным музеем подъездов Томска, способом посмотреть на город через точки входа в конкретные дома, способом понять, как живут в этих домах люди, как они себя чувствуют, как выстраивают свой быт и строят свою жизнь», — говорится в сообщении проекта в инстаграм-аккаунте.

Интерес к подъездам у автора вырос из увлечения урбанистикой в рамках проекта «Город не бесит». Дмитрию стало интересно, как люди заботятся о месте своего проживания.

«Я много хожу по городу и мне стало любопытно, как томичи ухаживают за своими домами. Не за квартирами, а именно входными группами. В Томске бесконечное множество подъездов. Через них ежедневно проходят десятки или сотни люден. Почти все подъезды закрыты железными, в редких случаях, деревянными дверьми. Просматриваемых входных зон в 99,9% случаев нет. К сожалению, приходится отметить, что за своими подъездами томичи практически не следят. Входные зоны находятся в достаточно удручающем состоянии», — рассказал «Томскому Обзору» Дмитрий Поляков.

Дмитрий стал фотографировать двери томских подъездов, выбирая самые интересные экземпляры. За год накопилось около 200 фотографий, вокруг которых и сформировалась идея сделать музей.

Дмитрий отмечает, что занимается проектом ради собственного удовольствия, для него это своего рода челленжд — постараться подать тему подъездов интересно и нестандартно. Поэтому у каждой входной группы есть свои номер, адрес, яркое название и описание, а также цветовой код. Дмитрию интересно узнавать, какие оттенки доминируют в тех или иных местах жизни у людей.

«Макроцели у музея нет. Во что он выльется — совершенно не представляю. Так как сами подъезды — это очень скучная тема — их нужно интересно преподнести, я буду стараться искать разные форматы. Пока это любопытные эпитеты, нумерация, вычленение деталей подъездов, яркий дизайн и подача, общая идея того, что это виртуальный музей. То есть банальные фотографии подъездов обрастают своей мифологией, и наблюдать за подобной галереей уж не так скучно, на мой взгляд. Эти и им подобные нестандартные ходы буду пробовать и дальше», — рассказал Дмитрий Поляков.

Пользователи также смогут присылать и свои фото подъездов. Как это можно будет сделать — читайте в следующих постах виртуального музея.

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