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Двоих детей доставили в больницу после столкновения 4 автомобилей в Томске

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Накануне вечером, 23 января, в Томске столкнулись Suzuki Grand Vitara, Volkswagen Polo, Hyundai i20 и Hyundai Tuscon, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 20.15 на регулируемом перекрестке пр. Комсомольский и ул. Енисейской. В результате ДТП 6-летний мальчик и 11-летняя девочка пассажиры Suzuki доставлены в медучреждение для осмотра.

Очевидцев произошедшего просят обратиться по адресу ул. Иркутский тракт, 79, кабинеты № 102, 103, или позвонить по телефонам: 8 (3822) 794-693, 66-44-22, 66-44-24.

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