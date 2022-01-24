Конькобежцы из Томской области привезли медали с этапа Кубка России

Томский Обзор / Фото: 24 января 2022 // Фото: depms.ru

Спортсмены из Томской области завоевали 4 награды на прошедших в Челябинске всероссийских соревнования по конькобежному спорту на призы заслуженного мастера спорта России Александра Кибалко.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, регион на III этапе Кубка страны представляли спортсмены Томской областной спортивной школы олимпийского резерва.

По итогам забегов Екатерина Злобина взяла золото среди юниорок (18-19 лет) на дистанции 3000 м и заняла второе место в беге на 1500 м. Михаил Субботин дважды стал серебряным призером на дистанциях 3000 и 1500 метров среди юниоров.

Спортсменов к турниру подготовила Юлия Субботина.

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