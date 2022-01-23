Двое пострадали при пожаре в одном из сел Томской области
23 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания
Минувшей ночью, 23 января, в селе Мельниково Шегарского района произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 2.47. Горела летняя кухня в 20 метрах от жилого дома. Возгорание удалось ликвидировать к 3.03.
В результате проживающий в летней кухне 63-летний мужчина получил ожоги кистей рук и был доставлен в больницу. Еще один мужчина получил отравление продуктами горения, но отказался от госпитализации.
Площадь пожара составила 9 кв. метров. В результате обгорели стены внутри летней кухни.
На месте работала 1 единица техники и 4 человека.
Причина пожара устанавливается.
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