Томский губернатор выделил 10 млн рублей на обустройство территории рядом с «Политехником»

21 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин выделил администрации Томска 10 млн рублей из фонда финансирования непредвиденных расходов на развитие рекреационной зоны стадиона «Политехник» (бывший «Буревестник») и прилегающих территорий, сообщает пресс-служба областной администрации.

В 2022 году здесь планируется обустройство 1600 метров тропиночной сети в плиточном и щебеночном исполнении, шести видовых площадок с беседками или консольным выносом, защищенных от осадков и ветра павильонов для настольного тенниса и шахматно-шашечных столов, веревочного парка свободного доступа и тренажерного комплекса для развития координации у детей.

Также здесь появятся объекты для «тихого спорта» и смотровые площадки на Томь.

Напомним, обустройство «Политехника» и прилегающей территории до нижней террасы Лагерного сада на западе и детского центра «Орлиное гнездо» на юге идет с 2014 года. За это время при поддержке бизнеса оборудована «Тропа здоровья» протяженностью 13 километров, из которых 4,5 километра в асфальтовом покрытии. На трассе установлено освещение и смонтирована дренажная система. В 2021 благоустроен парк отдыха и асфальтовая велопешеходная дорожка. Также с прошлого года стадион соединен велопешеходной дорожкой с нижней террасой Лагерного сада.

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