Президент наградил томского губернатора орденом Александра Невского

21 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, их архива издания

Президент России Владимир Путин наградил губернатора Томской области Сергея Жвачкина орденом Александра Невского, сообщает пресс-служба администрации региона.

В соответствии с Указом главы государства, подписанному 20 января, томский губернатор награжден орденом за большой вклад в социально-экономическое развитие Томской области и многолетнюю добросовестную работу.

20 января Сергею Жвачкину исполнилось 65 лет.

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