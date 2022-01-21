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Президент наградил томского губернатора орденом Александра Невского

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Президент России Владимир Путин наградил губернатора Томской области Сергея Жвачкина орденом Александра Невского, сообщает пресс-служба администрации региона.

В соответствии с Указом главы государства, подписанному 20 января, томский губернатор награжден орденом за большой вклад в социально-экономическое развитие Томской области и многолетнюю добросовестную работу.

20 января Сергею Жвачкину исполнилось 65 лет.

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