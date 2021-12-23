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Трое взрослых и 3-летний ребенок пострадали в ДТП в Томском районе

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Трое взрослых и 3-летний ребенок пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Томском районе, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

ДТП произошло в среду, 19 января на 102 километре автодороги Подъезд к городу Томску. По предварительной информации, автомобиль Toyota Vista, под управлением 18-летнего водителя, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем Skoda Fabia.

С травмами 69-летний водитель автомобиля Skoda, 3-летний мальчик-пассажир, находившийся в автомобиле Skoda, а также два пассажира автомобиля Toyota – 43-летняя женщина и 67-летний мужчина, доставлены в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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