Трое взрослых и 3-летний ребенок пострадали в ДТП в Томском районе
21 января 2022 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Трое взрослых и 3-летний ребенок пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Томском районе, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.
ДТП произошло в среду, 19 января на 102 километре автодороги Подъезд к городу Томску. По предварительной информации, автомобиль Toyota Vista, под управлением 18-летнего водителя, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем Skoda Fabia.
С травмами 69-летний водитель автомобиля Skoda, 3-летний мальчик-пассажир, находившийся в автомобиле Skoda, а также два пассажира автомобиля Toyota – 43-летняя женщина и 67-летний мужчина, доставлены в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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