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В 2022 году в Томском районе построят почти 6 км освещения

Безопасность, Дороги, Томские новости, Томск Томская область дороги безопасность электроосвещение строительство трассы аварийность В 2022 году в Томском районе построят почти 6 км освещения

В 2022 году «Томкавтодор» продолжит строительство линий электроосвещения на участках региональных трасс в границах населенных пунктов. Так, в Томском районе появится 5,7 км освещения, сообщает пресс-служба областной администрации.

В частности, новое освещение смонтируют на участках автомобильных дорог Кузовлево — Светлы с 5,68 по 6,26 км (поселок Светлый), Михайловка — Александровское — Итатка с 30,861 по 33,41 км (село Александровское) и Богашево — Петухово с 0,085 по 1,52 км (село Богашево).

Отмечается, что за последние четыре года на региональных трассах дорожники построили 19,6 км освещения.

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