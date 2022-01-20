Особый противопожарный режим ввели в Колпашевском районе Томской области после гибели в огне троих человек

20 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Станкевич, из архива издания

С 19 по 24 января в связи с произошедшим накануне пожаром в селе Озерное с гибелью трех человек на территории Колпашевского района введен особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

Главам сельских поселений рекомендовано провести разъяснительную работу по предупреждению пожаров с вручением памяток, а также обеспечить исправное состояние источников пожарного водоснабжения и их своевременную очистку от снега.

«Совместно с участковыми уполномоченными полиции, сотрудниками отделения надзорной деятельности и профилактической работы и районного отдела по опеке и попечительству будут организованы рейды по местам проживания многодетных и неблагополучных семей, людей с ограниченными возможностями здоровья. На особый контроль будет взята работа по поставке потребителям сжиженного газа в баллонах», — говорится в сообщении.

Помимо это, при проведении профилактических мероприятий гражданам будут рекомендовать оборудовать жилые помещения автономными дымовыми пожарными извещателями, а также обеспечить их первичными средствами тушения пожара.

Как сообщалось, в результате пожара, который произошел 18 января в жилом доме в селе Озёрное Колпашевского района, погибли трое человек — двое мужчин и женщина. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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